Reprodução / TV Globo Fernanda é a décima quinta eliminada do ‘BBB 24’

Fernanda foi a décima quinta eliminada do “BBB 24” na noite do último domingo (31), com 57,09% de rejeição.

Em segundo lugar, Giovanna, com 37,85% dos votos. Beatriz foi a menos votada da rodada, com apenas 5,06%.

Após a eliminação, durante o “Bate Papo BBB”, Fernanda assumiu para os apresentadores, Ed Gama e Thaís Fersoza, que não achava que seria a eliminada da semana.

Ao ser questionada pela apresentadora sobre quem ela acreditava que sairia, a confeiteira rebateu: "Não cabe a mim medir força com ninguém, acho que é uma prepotência enorme você falar 'eu sou mais forte que fulano, beltrano'. A gente estava catando muitos enredos e muitos sinais o tempo inteiro. E dava essa imagem de que a Bia e o Davi, não tanto a Alane, mas que a Bia e o Davi tinham enredos muito fortes".

"E eu nunca me coloquei em ponto de comparação, porque eu sei que meu jogo é outro, meu motivo de estar aqui era outro e não cabia a mim ser comparada com quem só queria catar folha e fazer brincadeiras ao relento. Eu falei: 'cara, eu não tô competindo com eles'", completou a niteroiense.

