Reprodução / TV Globo Fernanda é a décima quinta eliminada do ‘BBB 24’

Fernanda fez o primeiro post nas redes sociais desde a eliminação do “BBB 24” nesta segunda-feira (1). A confeiteira, que foi eliminada no último domingo (31), agradeceu pelo apoio e disse que tinha chance de ganhar o programa.

"Minha alcateia linda e maravilhosa, ainda não dormi, estou ainda assimilando tudo, tentando entender isso tudo, mas com o coração inchado de amor e gratidão", começou ela.

"Estou nervosa, obrigada por tudo. Agora que estou entendendo que eu tinha muita chance, agora também estou entendendo que continuo ganhando, ganhei vocês, e tenho certeza que juntos vamos conseguir um cenário melhor para todos os meus medos. Obrigada de coração", agradeceu a niteroiense.

Fernanda ainda comentou o apelido de Loba. "Alcione vai ter que resolver esse negócio comigo, a gente vai ter que conversar", brincou.

AAAAUUUUU 🐺 A Fernanda toda contente fazendo o primeiro story desde sua saída. Ela ta toda feliz com o alvoroço de sua alcateia e surpresa ao saber que tinha chance no reality pic.twitter.com/paL0xW5VRR — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 1, 2024





