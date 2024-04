Reprodução / TV Globo BBB 24: Pitel faz promessa corajosa após formação do Paredão

Após ser colocada no Paredão com Alane e Beatriz, Pitel conversa com MC Bin Laden e Lucas Henrique durante a madrugada desta segunda-feira (1). A alagoana prometeu que fará uma tatuagem caso volte da berlinda.

"Tomara que você esteja totalmente errada e você vai voltar no bagulho", deseja MC Bin Laden. "Aí se eu não voltar eu não quero um braço fechado, não. Eu quero dois. Está me devendo dois agora", responde Pitel.

"Mas você vai voltar. Se você voltar, você vai tatuar 'Bololo haha' em um dos braços. Você vai fechar os dois e vai ter que escrever", desafia o cantor. "Eu escrevo. Eu boto 'Bololo haha' no braço porque eu sei que não volto", afirma ela. "Mas você vai voltar", garante o funkeiro.

Lucas Henrique questiona se está fechado a promessa, e a assistente social responde que sim. "Brasil, ganhamos uma tatuagem no braço do 'Bololo haha' da Pitel", diz o MC.

Pitel, então, afirma que MC Bin Laden precisa tatuar um P no corpo dele, e ele afirma que tatua até Pitel. A alagoana diz que um P é suficiente.

