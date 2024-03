Reprodução/Globo - 31.03.2024 Trégua entre rivais e rompimento de aliados marcam festa no 'BBB 24'





Os participantes do "BBB 24" celebraram a última festa como Top 10 na madrugada deste domingo (31), com direito a um show do É o Tchan. A noite foi marcada por uma trégua de MC Bin Laden com um rival e um rompimento entre Davi e Matteus no grupo fada. Confira abaixo o resumo!









Trégua

Matteus ficou próximo dos rivais do quarto gnomo ao longo da festa, como Lucas Henrique, com quem falou do jogo na reta final do confinamento. O gaúcho também conversou com MC Bin Laden e o funkeiro ofereceu uma trégua ao adversário.

A briga entre o cantor e Davi foi causada após um atrito do Camarote com o estudante, então Bin decidiu se desculpar com o rival. "Sei que errei muito naquela segunda-feira. Eu te peço muitas desculpas, mano. Juro para você, eu nunca arrumei tanta confusão assim na minha vida", declarou o funkeiro.

Bin Laden pede desculpas para Matteus por conta da briga no Sincerão #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/7mNBK3OY9j — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Matteus também se desculpou por se exaltar no último Sincerão e os dois combinaram encontros fora da casa. "Quero que a gente jogue bola junto, quero que a gente tenha um momento de churrasco pra gente dar risada, falar de muita coisa", declarou Bin.

Rompimento

O atrito no grupo fada começou em um desabafo de Davi com Isabelle no quarto, enquanto a festa acontecia na área externa. O motorista de aplicativo questionou a aproximação de Alane, Beatriz e Matteus no jogo, apontando que o trio se uniu a ele com o objetivo de somar votos.

Contudo, a maior irritação do baiano na madrugada foi com o gaúcho. Davi reclamou de um posicionamento de Matteus em uma DR anterior entre os dois: "Ele falou assim: 'Em tudo você quer ser o certão, espertão'. Em todas as situações, quais?". O motorista de aplicativo ainda avisou que não quer conversar com o estudante sobre a discórdia entre os dois.

Davi conversa com Isabelle sobre discussão com Matteus 👀



Davi: "Eles estão próximos de mim mas estão criando argumentos, quando chegar no TOP 5 eles vão utilizar"

Isabelle: "Nossa, Davi, isso é muito sério. Você tem certeza que você acha isso?"

Davi: "Claro que eu acho, tô… pic.twitter.com/OLzD3pOdQW — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Davi: "Em termos de posicionamento, eu não vejo muito posicionamento da parte dele [Matteus]. Ele só utiliza pra dizer que se posiciona, mas se posiciona em que situação, entendeu? Eu não vejo situação nenhuma de posicionamento, ele só fala só, ele quer criar situação pra dizer… pic.twitter.com/tN9JVkOq1W — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Davi: "Eu não quero conversar com ele [Matteus], não"

Isabelle: "Não quer mais?"

Davi: "Serião, do fundo do meu coração"

Isabelle: "Meu deus, eu tô impressionada. Achei que vocês fossem ter mais uma conversa" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/PoLz3gKgVD — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Davi ainda ponderou como é "complicado" ficar próximo de pessoas que serão alvos dele no futuro do jogo, após a eliminação dos rivais do quarto gnomo. O motorista de aplicativo foi consolado por Isabelle e debateu o atrito com outros participantes.

Davi sobre grupo do Quarto Fadas: "Pra mim é muito complicado eu estar andando com pessoas que eu sei que futuramente vão me atacar. Se já estão me atacando agora, imagine... pelas falas dele eu já vi" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/6U5bCkXMrZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Isabelle: "Você não viu maldade, mas as falas dele [Matteus]... você tem que prestar atenção mais um pouco" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/v1vudl6VXg — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Davi fala com Alane sobre situação com Matteus: "Eu acho que isso aí já é uma coisa neurótica" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/6wBlbjtID3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Davi sobre Matteus: "O outro pessoal falou que ele não se posicionava, aí ele quer se amostrar e se posicionar"



Isabelle: "Você acha que ele ia usar isso em cima de um amigo, Davi?"



Davi: "Isso aqui é jogo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qbWKKLlUGP — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024









Visão de Matteus

O gaúcho também falou com colegas do atrito com Davi. Matteus opinou que o baiano "não gosta de ser contrariado" e ressaltou que é "respeitoso" com os participantes. "Não gostei da forma que ele foi falar comigo [...] Ele foi comparando como se tivesse falando com adversário no Sincerão. Não é assim que se resolve as coisas", reclamou.

Matteus: "Eu já notei que o Davi não gosta de ser contrariado" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RPUqOHUBHV — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Matteus segue conversando com Alane e Beatriz sobre situação com Davi 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/rVJdgXmQrq — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Matteus sobre Davi: "Ele foi comparando como se tivesse falando com adversário no Sincerão. Não é assim que se resolve as coisas" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/nNcEfWk0Sd — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Matteus sobre Davi: "Ele foi comparando como se tivesse falando com adversário no Sincerão. Não é assim que se resolve as coisas" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/nNcEfWk0Sd — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: