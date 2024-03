Reprodução/Globo - 31.03.2024 Globo exibiu VAR de polêmica entre Fernanda e Davi no 'BBB 24'





A Globo mostrou o VAR de uma polêmica do "BBB 24" no programa deste sábado (30). A edição resgatou o caso entre Fernanda e Davi no início do confinamento, em que ela disse que o brother deu um "tapa na bunda" dela. O flashback dividiu opiniões do público nas redes sociais, já que não exibe o momento completo do episódio.





O flashback começou com uma conversa de 27 de março, em que a confeiteira falou da polêmica com o motorista de aplicativo. "A única coisa que teve diretamente comigo e com você foi na primeira semana, que você deu um tapa na minha bunda. Cheguei e falei: 'Qual foi irmão? Você deu um tapa na minha bunda?' Você: 'Não, foi sem querer'", afirmou a sister.

Davi questionou se o caso aconteceu na piscina, mas Fernanda relembrou que a situação ocorreu na cozinha da casa. "Foi uma coisa muito estranha [...] Depois, os meninos até falaram: 'Isso é caso de expulsão, você tinha que ir no Confessionário'". Falei: 'Cara, não vou no Confessionário acabar com a chance de uma pessoa, porque não me senti tão ofendida assim", pontuou.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



O baiano continuou questionando se ele tinha dado o tapa e a confeiteira confirmou, enquanto o brother repetia que a ação foi "sem querer". Após resgatar o debate entre os dois, a edição exibiu o momento do tapa em questão, em 10 de janeiro. Contudo, o programa não trouxe imagens de uma câmera que mostrava claramente o ocorrido.

O corte exibe Fernanda reclamando do tapa, em um vídeo que é possível ouvir a conversa dos dois após a situação. "Davi, você deixou prontinho para a galera? Ô, abençoado", afirmou ela, indo na direção do colega para cumprimentá-lo. Após o tapa, que não fica visível ao público, ela reclama: "Botou a mão na minha bunda?". O baiano, então, se desculpou: "Desculpa, desculpa, foi mal".

Davi conversa com Isabelle sobre Fernanda: "Eu tive uma conversa com ela naquele dia de madrugada, que ela falou o negócio da 'bunda' lá"



Veja o vídeo completo e confira o flashback ⤵️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DWxtBHCoxX — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024





Alguns espectadores defenderam Davi após o VAR, afirmando como o flashback mostra ele pedindo desculpas desde o início. Já outros internautas reclamaram da decisão da Globo em não mostrar um ângulo da filmagem que deixaria o tapa visível.

"Mais um VAR inocentando Davi. Fora Fernanda", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. "O flashback só mostrou o quanto a Fernanda é mau caráter. O VAR da edição mostrou o Davi se desculpando na hora e dizendo que foi sem querer", escreveu outra.

"Tem milhares de câmeras e não mostra a cena direito", criticou um espectador. "Por que o VAR não mostrou nada?", questionou outro. "O VAR evitando pedido de expulsão do alecrim, de novo", opinou mais um.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: