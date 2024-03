Reprodução/Globo - 30.03.2024 Pitel precisou indicar Beatriz ao paredão após vitória de Matteus em prova do anjo no 'BBB 24'

A líder Pitel desabafou neste sábado sobre a maneira como o apresentador Tadeu Schmidt conduziu a formação do paredão no BBB 24 na última sexta-feira (29). De acordo com a participante, o apresentador acabou a invisibilizando ao não deixar que ela justificar seu voto em Beatriz.



A sister teve uma conversa com a sua alidada Fernanda — que também está no paredão — onde reclamou sobre a conduta de Tadeu no programa. A confeiteira, por sua vez, concordou com Pitel e disse: "E Tadeu nem deixou você falar, né? Mó esculacho!”.

A assistente social completou: "Ele nem perguntou se eu tinha uma justificativa para acrescentar. Fui invisibilizada.” Fernanda concordou com a fala da líder. Pitel completa: "Eu tinha fala, eu queria justificar, eu tava ensaiando e ele viu.”

No momento da conversa, o brother Lucas Buda surgiu e deu o seu ponto de vista sobre o assunto: "Se você pedisse, ele ia deixar". A assistente social retrucou e disse que não pediria para justificar. Fernanda completa: "gora corta pra situação se fosse o contrário. Você acha que não iriam falar?”.

Pitel continua: "Se eu soubesse que não ia justificar, teria justificado ontem. Mas a pessoa não quer estragar antes do momento, né?”.

