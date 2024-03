Reprodução/Globo Ana Maria Braga incentiva beijo de Isabelle e Matteus no BBB 24

Ana Maria Braga fez questão de opinar as possibilidades de affair entre Isabelle e Matteus no BBB 24. A apresentadora comentou as chances de envolvimento amoroso entre os participantes.

Tudo começou quando Gil do Vigor e Tati Machado repercutiram as danças coladinhas dos dois e os incentivos de Alane e Beatriz.





Em conversa com as aliadas, a manauara afirmou que não ficaria com o brother, mas confessou que está confusa com a questão.

"É uma pessoa muito preocupada com tudo, e ele ficou com a Ane (Deniziane) na casa", pontuou Tati. "E a Isabelle sempre se deu bem, é cordial com todo mundo. Mas dá para a gente ver que os dois têm uma química", completou ela.

Gil discordou: "Acho que ela não precisa ficar com esse receio, porque a Ane terminou com ele. Então, não tem nada errado. É um beijinho, não tá fazendo nada".

Ana Maria, então, opinou: "Não custa nada. Deve dar vontade de dar beijo, não é? Fica muito tempo sem beijar ninguém", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp