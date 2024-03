Reprodução/Globo - 27.03.2024 Pitel e Lucas Buda avaliaram quem são os favoritos do público no 'BBB 24'

A participante do BBB24 Pitel comentou a participação de alguns famosos na atração. Em conversa com MC Bin Laden e Lucas Henrique nesta quinta-feira (28), a sister não poupou críticas ao vencedor da 22ª edição do programa, Arthur Aguiar.



Os brother comentavam sobre o jogo, quando o funkeiro comentou suas expectativas sobre o público em relação aos competidores do Camarote.

Bin Laden lembrou da bronca que o apresentador Tadeu Schmidt deu no participante Davi. Ele disse que ficou "meio travado, com vergonha da atitude", mas que Davi, por sua vez, estava "tranquilo". "A gente sabe que o camarote é sempre mal visto por tudo o que faz aqui dentro".

Buda então citou a forma como Yasmin foi eliminada e afirmou que o motivo "foi a expectativa". "É por isso que existe Camarote no BBB: pela expectativa. Ou você chega aqui e muda a expectativa que as pessoas têm sobre você, ou você mantém".

Na conversa, Pitel então relembrou como Arthur Aguiar conseguiu mudar sua visão perante ao público. "O que você espera de um homem que traiu 18 vezes? Nada. Então tudo o que ele fez foi surpreende", analisou.



Para Pitel, Yasmin teria sido "criada nas polêmicas, que a gente descobriu que não tem nada a ver", e que "quando você espera muito, a tendência é cair".

