Reprodução/RedeTV Sonia Abrão detona estratégia de Davi contra sister no BBB 24: 'Sujo'

Sonia Abrão não deixou de criticar o plano de Davi contra Fernanda no BBB 24. A apresentadora analisou o fato do brother querer se aproximar da sister na intenção de expôr seu jogo.

"O plano do Davi é atrair a Fernanda para uma armadilha e eu acho um jogo sujo, não gostei de ouvir esse tipo de coisa do Davi", opinou ela.





A apresentadora comentou sobre as movimentações óbvias da sister, que foram notadas pelos rivais. "Eles já sacaram a jogada dela, mas eles estão a fim de conversar, ser cordial e não acreditar nela. É assim que tem que seguir o jogo realmente".

Apesar de torcer para o baiano, a veterana destacou a postura dele com Fernanda. "Agora, o Davi não. Ele quer atrair, não gosta da Fernanda, com a falsidade, frieza e calculismo. Ele quer fazer de conta que está acreditando em tudo o que ela está falando e quer propor que ela passe para o grupo Fadas, jogue junto com eles", completou.

Sonia ainda comparou a atitude que Leidy Elin teve com Davi, ao jogar as suas roupas na piscina, com o que ele quer fazer com a rival. "Isso eu acho um absurdo [...] É humilhante, o que ele pretende fazer com a Fernanda é uma humilhação pública"

"Eu solto a mão dele, sem dor no coração", afirmou a apresentadora.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

🆘Sônia Abrão promete largar a mão de Davi após ele armar ideia para desmascarar a Fernanda.



"Se o Davi levar isso adiante, eu solto a mão dele.." #ATardeÉSua #BBB24 pic.twitter.com/NEmyg9fbJZ — Brenno Moura (@brenno__moura) March 27, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp