Mãe de Leidy revela alívio com eliminação da filha do ‘BBB 24’

Na manhã desta quarta-feira (27), a mãe e o irmão de Leidy Elin, Carla e Tomas, participaram do “Encontro com Patrícia Poeta”, onde falaram da eliminação da trancista do BBB 24. A mãe de Leidy assumiu ter ficado aliviada com a saída da filha do reality.

Ao ser questionada sobre como se sentiu ao ver Leidy ser eliminada, Carla desabafou: “Eu confesso que fiquei um pouco aliviada”. “Ela já estava com muita pressão lá dentro, estava chorando muito e eu já estava com o coração apertado”, complementou.

“Mãe sofre junto com a filha. Não tem jeito, né Dona Carla?”, disse Patrícia. “Ela nem dorme”, afirmou o irmão da ex-BBB.

Eles ainda revelaram que passavam 24 horas assistindo ao programa. “Eu ficava”, assumiu a mãe de Leidy.

