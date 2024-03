Reprodução Giovanna, do 'BBB', já disputou concurso contra Virginia Fonseca; veja

Participante do "BBB 24", Giovanna Lima já foi concorrente de Virginia Fonseca no concurso "Gata do Mineiro" de 2018. A nutricionista concorreu pelo time de coração Cruzeiro Esporte Clube.

Uma das missões das participantes era somar votos e divulgar fotos sensuais vestindo a camisa do time. Na mesma época, a influenciadora Virginia Fonseca concorreu ao título representando o time Democrata, de Governador Valadares.

Há quase seis anos, a atual mulher de Zé Felipe ainda não ostentava os 40 milhões de seguidores do Instagram, mas já se apresentava ao público como youtuber.

Giovanna e Virginia foram selecionadas para a semifinal do concurso, no entanto, foram dispensadas nessa etapa. Quem avançou para a final foram as musas do Atlético-MG, Villa Nova e Tombense. A representante desse último, Gleisy Marques, foi quem garantiu a coroa do "Gata do Mineiro".

Nas redes sociais, Giovanna Lima continua marcando presença representando o Cruzeiro Esporte Clube. "Um antes e depois e #tbt juntos para vocês rirem um tiquinho. Quando eu falo que é paixão de criança ninguém acredita... 💙", publicou uma foto da infância já com a camisa do time mineiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: