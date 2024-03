Reprodução Instagram Ana Paula Renault

A polêmica envolvendo a permanência de Davi e Bin Laden no "Big Brother Brasil 2024" segue sendo assunto entre os espectadores. Dessa vez, a ex-BBB Ana Paula Renault usou as redes sociais na última terça-feira (26) para comentar a decisão da produção do programa em manter os brothers no confinamento.







"Novas regras no 'BBB 24'. Liberado cabeçada, liberado peitar, liberado chamar, instigar, provocar briga física, liberado cotoveladas e também liberado derrubar participante no chão. Que venham novos ringues", debochou ela, através do X, antigo Twitter.





Isso porque, na última segunda-feira (25), após o "Sincerão", Bin Laden e Davi tiveram uma discussão acalorada e, por vezes, chegaram a se peitar. Além disso, ambos se instigaram a uma briga física. Com isso, grande parte dos espectadores pediu a expulsão dos participantes, o que foi negado pela Globo, que decidiu mantê-los no reality.





Ana Paula ainda comparou a diferença entre os casos envolvendo outras ex-BBBs, como Maria, do "BBB 22", expulsa após dar uma 'baldada' na cabeça de Natália Deodato; e Wanessa Camargo, que foi expulsa após bater no pé de Davi enquanto o baiano dormia.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Fico imaginando a Maria vendo toda essa condescendência. Até mesmo a Wanessa, dessa mesma edição", disse a jornalista, se referindo ao fato de que elas foram expulsas e Bin Laden e Davi continuaram na competição.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: