BBB 24: Leidy Elin ganha carta aberta emocionante de Raquele

Leidy Elin foi eliminada com 88,33% dos votos no paredão do BBB 24 na noite terça-feira (26). No entanto, apesar da rejeição do público, a sister ganhou uma carta aberta emocionante escrita por Raquele, eliminada do reality show na semana passada.

Amigas durante o confinamento, Raquele abriu o coração e alertou que a sister deve sentir uma confusão natural de sentimentos nos primeiros dias após deixar o programa.





"Carta aberta para Leidy:

Leidy, que mulher f*** você é, e definitivamente só quem te conhece consegue entender sua força, resiliência e coragem. O jogo acabou. Sei que agora tudo vai parecer muito confuso. Você não vai entender nesses primeiros dias, talvez nem com uma semana, ou um mês… São tantas coisas.





Mas o principal para você saber é que sua família te ama demais. Você tem gente por você, gente que te admira e que te acolherá, proporcionando todo amor e cuidado que você precisa.

Você é forte, corajosa e um mundo de oportunidades te encontra aqui fora. Conte comigo e seja muito, muito feliz!", finalizou.





Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à dupla. "Vocês não mereceram a rejeição que tiveram", escreveu um. "Duas mulheres pretas maravilhosas", comentou outro. "Que ela consiga ver todos os erros aqui fora e brilhe muito", desejou um terceiro.

