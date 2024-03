Reprodução / TV Globo BBB 24: Giovanna critica postura de Davi durante treta generalizada

Fernanda, Pitel, Giovanna, Lucas Henrique, MC Bin Laden e Leidy Elin relembram a treta que rolou após o Sincerão durante a madrugada desta terça-feira (26). Durante a dinâmica, Davi relembrou que Leidy jogou as roupas dentro da piscina. Ao lembrar da fala, a trancista brinca: "Gente, Davi meteu de Alane".

"Eu te perdoo", diz Pitel, rindo. Após a briga, Davi afirmou que Leidy Elin por ter jogado a mala na piscina, mesmo sem a carioca ter pedido desculpas.

"Cara, eu fiquei com uma vontade de rir. Você sabe muito bem de onde surgiu isso, né? Surgiu dela. A mesma forma que ela fez comigo naquele ao vivo, me dando aquele perdão sem sentido nenhum", fala Fernanda, citando Alane.

MC Bin Laden opina que o motorista de aplicativo se fez de santo para meia hora depois se envolver em uma treta. "Fake", comenta Giovanna. "Quer pagar de humilde sem ser", completa a sister.

