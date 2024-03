Reprodução / TV Globo MC Bin Laden desabafa com Buda: ‘A gente vai levar ressentimento daqui’

Durante a madrugada desta terça-feira (26), Lucas Henrique e MC Bin Laden conversam na cozinha após uma treta generalizada. O cantor pergunta para o capoeirista se ele estava tenso durante a briga com Davi. Buda nega.

"Nessas horas assim, uma pessoa tem que ficar de cabeça fria", diz Lucas. "Eu estava tentando manter a tranquilidade ali", comenta o professor de educação física. "Eu não vou botar a mão em você, não vou fazer nada, se eu não achar que você está passando dos limites", afirma o capoeirista.

"Eu não compro mais essa ideia de que, da porta pra fora, acabou", desabafa MC Bin Laden. "Não dá mais também. Querendo ou não, a gente vai levar ressentimento daqui", responde Lucas.

"Ninguém vai querer ser esse amigo que fala... Não vou fingir, não consigo fingir uma coisa, infelizmente. Eu sou eu com meus erros. Sei reconhecer, mas não sei fingir", concorda o MC.

