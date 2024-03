Reprodução BBB: sisters teorizam expulsão de Davi e Bin Laden: 'Muito preferido'

Dentro e fora do confinamento do "BBB 24" o assunto é o mesmo, as consequências da confusão de segunda-feira (25). Nesta terça-feira (26), a emparedada Leidy Elin e a aliada Giovana Pitel refletiram sobre uma possível expulsão de MC Bin Laden e Davi.

Enquanto curtiam do dia na piscina, a trancista comentou a atitude da produção do programa em pedir para os participantes não abordarem o tema da briga.

"Querem que a gente fique quietinho, não fale nada de ontem. Até agora, ninguém foi de Wanessa. Deixa eu falar, vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora", apontou a emparedada.

Compartilhando o mesmo raciocínio, Giovanna Pitel apontou que um dos rapazes podem ser o favorito.

"Se um dos dois for muito preferido, não vai expulsar... se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar...", apontou a sister.

A noite de segunda-feira (25) foi marcada pela briga entre Davi e MC Bin Laden. Os participantes por pouco não consolidaram um embate físico, que culminaria na expulsão imediata.

Apesar disso, a confusão teve toques físicos, atingindo o capoeirista Lucas Buda e virando pauta de discussão entre os telespectadores do reality. A expulsão dos participantes é um tema debatido dentro e fora do confinamento.