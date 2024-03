Reprodução/Globo BBB 24: Globo cancela raio-X após briga de Davi e MC Bin Laden

A produção do BBB 24 deixou os participantes e o público confuso ao cancelar o raio-x desta terça-feira (26). A mudança da programação do reality acontece a briga caótica de Davi e MC Bin Laden após o Sincerão.

Em meio a pedidos de expulsão dos brothers, o Big Boss explicou que eles teriam que se arrumar para participar de um evento.





"Atenção, hoje não teremos Raio-x Arrumem-se, tomem café, dentro de instantes teremos evento", avisou a voz.

“Atenção todos! Hoje não teremos RAIOX. Arrumem-se, tomem café, em instante teremos evento. #bbb24 pic.twitter.com/hVo0cg8Quz — M Pavao 🐺🤏🏾 (@MaressaPavao) March 26, 2024





Fernanda, Pitel e Leidy Elin repercutem decisão da produção

Enquanto se arrumavam no quarto Gnomo, Fernanda, Leidy Elin e Pitel conversaram sobre a decisão da produção em cancelar o raio-X.

"Hoje vocês não vão apelar para ninguém", disse Fernanda. E Leidy completou: "Vocês não vão falar nada do que aconteceu ontem. Vão ficar quietinhos".

"Ninguém foi de Wanessa até agora", declarou a trancista se referindo à expulsão.

"Não vai dar em nada não. Só se repercutir muito lá fora", completou ela.

Já Pitel opinou sobre o possível favoritismo entre os protagonistas da briga. "Depende, se um dos dois for muito preferido, vai abafar", declarou.

a fernanda comentando sobre o cala boca da produção tirando o raio x #BBB24 pic.twitter.com/wWabF1Ygis — gstavin 🐺 (@neyzinnw) March 26, 2024





