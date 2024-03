Reprodução/Globo - 25.03.2024 Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden disputam o 14º paredão no 'BBB 24'





O 14º paredão do "BBB 24" foi formado neste domingo (24). Caíram na berlinda Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden. O voto do público é para eliminar um dos participantes, nesta terça-feira (26).





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Matteus aparece com menos chances de sair do programa, com apenas 3,3% dos votos. Já Bin tem 5,7% de rejeição nos votos e Davi é o segundo mais votado, com 6,5% dos votos.

Leidy recebeu mais votos do público e pode ser eliminada na reta final, com 84,6% dos votos. Quem deve sair do reality show? Davi, Leidy, Matteus ou Bin? Vote abaixo:

Como a berlinda quádrupla foi formada?

A líder Giovanna começou a formação com a indicação de Davi ao paredão. Matteus e Leidy Elin foram os mais votados pela casa e tiveram direito a um contragolpe - o brother puxou MC Bin Laden e a sister puxou Alane.





Matteus ganhou o poder curinga da semana e decidiu vetar Bin da prova bate e volta. Os outros indicados participaram da competição e Alane teve mais sorte, escapando de mais uma berlinda.

