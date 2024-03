Reprodução/Globo - 25.03.2024 Fernanda expressou desconfiança com Bin no 'BBB 24'

Na madrugada desta segunda-feira (25), Fernanda, Pitel, Lucas Henrique e Leidy Elin conversam na área externa da casa. Os participantes comentam o atrito entre a confeiteira e MC Bin Laden e falam do comportamento do funkeiro na casa.

Ao relembrar um papo com o cantor, Leidy diz: “Ele quer colocar o posicionamento dele, o pensamento dele na cabeça dos outros". "Às vezes, ele quer encabeçar uma opinião coletiva", opina Pitel. "Não vai", responde a trancista.

"Quer manipular, mas não consegue", concorda Fernanda. "Eu acho que desde o primeiro dia, com aquele papo que ele falou lá no quarto, ele sempre quis ter um grupo. Mas não só isso, ele sempre quis ser o líder de um grupo", analisa a confeiteira. "Igual o Davi. O Davi desde o primeiro dia ele quis ter um grupo e ser o cabeça do grupo", compara Leidy.

"Não conseguiu com o Puxado", comenta Fernanda. "Foi comendo pelas beiradas", complementa a carioca. "Quando a Ane [Deniziane] saiu, foi a maior vitória da vida dele", diz Leidy e Fernanda concorda. "Porque ele tentou muito. A gente que está aqui viu que ele deu o sangue, deu a vida para estar no Fadas", finaliza Pitel.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp