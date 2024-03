Reprodução/Globo - 22.03.2024 Usando roupas de Isabelle, Davi brincou Matteus e aliados no 'BBB 24'





Davi se vestiu com as roupas de Isabelle no "BBB 24", na tarde desta sexta-feira (22). O brother surpreendeu os colegas ao se caracterizar como uma versão mais velha da amazonense. O baiano ironizou que era a "vovó" da casa e brincou de "sensualizar" com Matteus.





O motorista de aplicativo usou diferentes itens para a caracterização, como um óculos, um mega hair e um cabo de vassoura, para simular a bengala. "Ai. Não acredito", reagiu Isabelle ao ver Davi na área externa. "Mas é a vovó maromba, olha o tamanho dos braços, comentou o brother de Alegrete.













"E os peitos! Não acredito nisso. Esse curumim não para", comentou a dançarina. "Vovó siliconada", avaliou o estudante. O baiano ainda brincou com Matteus, sensualizando e pedindo para que o brother tocasse os "seios" dele.

"Continuo toda tarada. Pode pegar", pediu Davi. "É falta de respeito", ponderou o estudante. O motorista de aplicativo direcionou a mão do brother, que riu na situação. Matteus também caiu na risada quando segurou Davi no colo e o ouviu pedindo uma "respiração boca a boca".

Eu tô toda mijada



não estou aguentando isso ele é muito bom vsf kkkjkkkkkkkkkkkkkkk #BBB24 @davibritof pic.twitter.com/6ceRAuysBd — 𝕮𝖔𝖗𝖎𝖓𝖌𝖔𝖚 🚗 𝐃𝐀𝐕𝐈 𝐆𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐎 (@Coringouu) March 22, 2024









