A manhã desta sexta-feira (22) começou agitada no “Big Brother Brasil 2024”. Isso porque hoje é o dia em que os brothers apostam estalecas no leilão para arrematarem o Poder Curinga. Dessa vez, o campeão foi Matteus.



O gaúcho era um dos brothers com mais estalecas na casa. Antes da dinâmica, ele ostentava 3.841 estalecas. Nesta manhã, ele conseguiu mais 900 e apostou todo o saldo na regalia que garante vantagens ao dono.



Com o poder em mãos, Matteus terá uma função de destaque na formação do próximo paredão, que acontece neste domingo (24). Além de entregar um voto no confessionário, ele vetará um dos brother que estiverem disponíveis para a prova Bate e Volta.

A escolha colocará um competidor direto ao paredão, sem chance de participar da dinâmica que salva um dos emparedados. Nesta semana, a indicação da líder é vetada do prova Bate Volta, assim como acontece com o brother escolhido por Matteus.





