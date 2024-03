Reprodução / TV Globo BBB 24: Isabelle confronta Lucas Henrique: ‘Fofoca é errado’

Após saber que Lucas Henrique tinha falado para Fernanda que ela se incomodou com um comportamento da confeiteira durante a Prova do Líder, Isabelle foi tirar a história a limpo com o brother.

Ao ouvir a conversa, Isabelle sai do quarto Fada e vai até a cozinha. "Olhando para ela que ela estava rindo de mim?", questiona a dançarina. "Sim", responde Lucas Henrique. "Não, você viu enganado", rebate a dançarina. "Ainda falei para ela. Acho que ela ficou chateada", tenta se justificar o capoeirista.

"Claro que não, nem percebi ela rindo. Negativo", nega Isabelle. Fernanda diz que foi se desculpar e a amazonense ressalta: "Nem percebi. Estava tão focada na Prova, no meu erro, que nem percebi".

Alane concorda com Isabelle e afirma que também não percebeu nada. "Falei para ela que ela pode ter ficado chateada porque você riu bem na hora", explica Lucas. "Aí eu falei: 'Vou lá falar porque não queria que ficasse uma ideia errada'", expõe Fernanda. Isabelle repete que "estava ali pensando na minha coisa que deu errado". "Isso não tem nada a ver", opina Alane.

"Fofoca é errado, fofoca destrói vidas", reclama Isabelle. "Não é fofoca, Cunhã. Eu não fiz fofoca", rebate Lucas Henrique. "O que é isso então?", questiona Alane. "Ela veio se desculpar por uma coisa que ela nem fez", responde a dançarina.

Isabelle e Alane vão tirar a história a limpo com Lucas Henrique 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/3bT2fPjNsQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024





