BBB 24: Davi reclama de estalecas de Beatriz e Alane: 'Ninguém é obrigado'

Acordados sozinhos na manhã desta sexta-feira (22), Isabelle e Davi falam do leilão do Poder Coringa e torcem para que Matteus, que tem mais estalecas do grupo, arremate ele. Isabelle, então, menciona que eles terão que cobrir Beatriz nas compras, já que a vendedora está com estalecas negativas e Davi reclama.

"Isso aí vai gerar uma conversa, cara. Dela não colaborar no mercado. As pessoas vão falar, independente se você bote ou não, as pessoas vão falar", diz o baiano.

"Não vai falar na hora, vai observar e pode usar isso como argumento depois. Tipo assim, ninguém é obrigado a dar as suas estalecas pra ninguém, porque estaleca é um dinheiro pessoal. Mas assim, cada um tem que se cuidar, né. Microfone, pra não tomar estalecada, essas coisas", acrescenta Davi.

Em seguida, ele também reclama de Alane: "A Alane mesmo, não tem mais o que ela argumentar, em termo disso. Se as pessoas atacarem ela nessa situação, entende? Não tem mais o que ela argumentar, não tem mais o que ela falar".

