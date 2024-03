Reprodução / TV Globo BBB 24: Fernanda afirma que Isabelle é ‘fraca’: ‘Eu quebro a Cunhã’

Enquanto a festa do Líder rolava na madrugada desta quinta-feira (21), Fernanda, Pitel e MC Bin Laden conversavam no quarto Gnomo. Cogitando as possibilidades de Paredão, a confeiteira questiona quem entre Matteus, Davi, Isabelle, Alane e Beatriz, eles acham mais forte e eles ranqueam o grupo. A sister opina que em uma berlinda contra Isabelle, ela “quebra a Cunhã”.

"Beatriz, Alane, Matteus, Davi e Cunhã", opina Bin, do mais fraco ao mais forte. Para a confeiteira, a manauara o ranking é liderado por Davi. Pitel afirma que Beatriz é a mais forte e Matteus, o mais fraco. "Está vendo como cada um tem uma visão diferente de força?", diz a sister.

"Esse ranking, diferente de força, se baseia também em com quem você gostaria de ir. Se na sua cabeça Bia é mais fraca, então queira ir com a Bia, porque na sua cabeça você quebra uma Bia. Eu acho a Cunhã mais fraca para mim, para o meu jogo", avalia Fernanda. "Você acha que Cunhã sai primeiro que você?", questiona a alagoana. "Eu acho que, se ela vem em um Paredão comigo, ela cai, mas aí vai depender do terceiro nome, porque se cai uma Leidy, a Leidy cai. Aí não é mais sobre eu e Cunhã", responde. "Tudo sempre depende do terceiro nome", completa.

Pitel comenta que a terceira pessoa no Paredão "sempre depende da sorte". "Exato! Porque se vem, por exemplo, eu Cunhã e uma Bia, eu acho que Cunhã sai, acho que nesse ponto eu quebro a Cunhã. Não foi sobre a Bia, foi sobre a Cunhã, foi sobre eu e Cunhã", conclui Fernanda.

