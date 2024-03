Reprodução/Globo BBB 24: surpresa de Sabrina Sato gera desconfiança e choro no Gnomo

A surpresa de Sabrina Sato no BBB 24 nesta quarta-feira (20) mexeu com os ânimos da casa. A postura da apresentadora com os participantes dos Gnomos, deixou uma pulga atrás da orelha dos integrantes.

Entre as interações, a artista imitou Alane, ao levar a perna como a sister costuma fazer, e repetiu o bordão de Beatriz "É o Brasil do Brasil".





A diferença do tratamento de Sato com os confinados acabou gerando questionamentos. Leidy Elin chegou a dizer que seria a vilã da edição. "Já sei que meu discurso [de eliminação] vai ser um discurso merd*", disse ela.

Além disso, a sister foi para o quarto Gnomo chorar sozinha e chegou a hiperventilar. Nas redes sociais, os internautas questionaram a produção do programa.

Após escutar o que os brothers disseram sobre a amiga, Giovanna foi confortá-la. "Ninguém é odiado, ninguém vai ser o vilão para sempre", declarou.

a leidy tendo crise de ansiedade e produção não faz nada, mas se fosse alguém do fadas o próprio boninho já tinha tirado seu diploma de psicologia pra ir lá atender os favoritos dele. #BBB24 pic.twitter.com/qjbfIegDNB — isax (@vicwfx) March 20, 2024









leidy tá chorando e giovanna tá tentando convencer ela que ninguém é odiado pelo público pra sempre. que situação. #BBB24 pic.twitter.com/C7aHMnz9HQ — reserva do Rafa (@edairealityx) March 20, 2024

Beatriz nem pra passar uma vergonha sendo chamada atenção ao vivo pelo Tadeu.



Leidy sem arriscar a integridade física de ngm e depois ter sido autorizada pela direção, levou.



Esse BBB não te merece, Leidy! #BBB24 — lila 💭 (@ei__lila) March 20, 2024





