Reprodução / Globoplay Raquel comenta comportamento de Davi no ‘BBB 24’: ‘Alecrim dourado’

Durante a entrevista para o “Bate Papo BBB”, a eliminada da semana, Raquele, comentou o comportamento e o jogo de Davi no BBB 24.

A confeiteira elogiou o baiano, mas criticou as atitudes dele. "O Davi, ele é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa. Mas em algumas situações no jogo ele passava um pouco do ponto. Igual, ele tinha palavras muito fortes na casa, ele falava palavrão, mandava ir não sei para onde... E quando você iria responder à altura dele, você era uma pessoa baixa, você era uma pessoa mal educada", disse.

Ela continuou, afirmando que é claro o favoritismo do motorista de aplicativo. "Ele se sente lá na casa aquele alecrim dourado. Ele pode tudo com todo mundo, mas ninguém pode nada com ele", opinou Raquele.

A ex-sister completou dizendo que essa era a visão que ela tinha de Davi dentro da casa. "Não sei aqui fora, vou descobrir agora”, finalizou.

Raquele dizendo que Davi fala muitos palavrões, aumenta muito o tom na hora da briga e que é o alecrim dourado da casa no #batepapobbb .

Logo ela que tem a Giovana boca de lixo e Leidy Elin a Barraqueira como bests. O povo não avalia mesmo o q fala, né? Kkkkk #bbb24 pic.twitter.com/bH2axMInak — Sei De Mais Nada! (@seidmaisnada) March 20, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp