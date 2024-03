Reprodução / TV Globo BBB 24: Alane chora após brincadeira de Davi: “Não tem graça”

Beatriz, Alane, Matteus e Davi conversavam na área externa do BBB 24 durante a madrugada desta segunda-feira, quando a vendedora começa a brincar de fazer entrevistas com os aliados. Depois, Davi tem o “microfone” e faz uma pergunta para Alane, que acaba sentida.

"Quando você começou a sua carreira, qual foi a sua maior inovação que você teve em todo o início da sua carreira artística brasileira?", pergunta Davi. Alane responde que é o sotaque, mas Davi não fica feliz e faz a pergunta novamente. A sister sorri e desta vez afirma que foi reforçar a personalidade, mas é interrompida mais uma vez pelo motorista de aplicativo.

“Você é uma atriz falsificada. Você não inovou", brinca Davi. Alane insiste e cita o balé. "Você nada de novo em sua carreira, então, para mim você não está boa como artista", diz o baiano que faz a mesma pergunta novamente. "Eu já não respondi, Davi?", rebate a bailarina.

"Você não sabe? Então me desculpe, você não está preparada, não. Volta lá para a escola de atrizes", afirma Davi. Alane se emociona e os brother a consolam. "Está brincando?", pergunta o brother. "Não tem graça, fiquei triste", responde a paraense, com voz de choro. "Estou emotiva", diz a sister. "Tudo você chora", reclama o baiano.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp