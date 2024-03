Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi desabafa com Isabelle: 'Querem que eu perca meu controle'

Conversando com Isabelle no quarto Fada durante a madrugada desta segunda-feira (18), Davi falou do comentário de Lucas Henrique, que o acusou de querer que o jogo gire em volta dele e desabafou sobre a visão dos brothers.

"Eu não sou uma pessoa ruim. (...) Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou", disse.

O baiano seguiu, afirmando que os adversários querem tirar ele do sério. “Eles querem tirar minha paciência, eles querem que eu perca meu controle pra que eu faça alguma atitude que eles venham usar pra falar contra mim, pra me tirar da casa. Mas só que eles não vão conseguir, cara. Já vi que a estratégia deles é essa e eles não vão conseguir", desabafou.

Davi continuou, falando que vai ser duro, mas que ele vai lutar até o final. Isabelle apoiou o aliado.

🗣️​ Davi: "Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência..." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/H2aU5zcq0v — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2024





