Reprodução/Globoplay - 16.03.2024 BBB24: festa tem batalha entre Fadas e Gnomos, coração partido e beijo





Lexa e Duda Beat foram as grandes atrações da festa do BBB 24 nesta sexta-feira (15). Depois da liderança de Giovanna, a noite e madrugada foram marcadas por emoções dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Climão entre o ex-casal Giovanna e MC Bin Laden, registros da amizade entre Fernanda e Pitel além de desentendimentos por novas movimentações dentro do jogo foram alguns dos destaques.





MC Bin Laden na mira do Líder

Giovanna surpreendeu a casa ao colocar MC Bin Laden na mira do Líder. A sister e o funkeiro chegaram a viver um romance no BBB 24, mas acharam melhor seguirem a disputa separados. Além dele, Alane, Matteus, Davi e Beatriz também foram escolhidos.

Em um papo com Leidy e Raquele, a Líder da semana desabafou sobre ter colocado o ex-affair mira para o Paredão e lembrou que Bin já ficou sem falar com ela por dias na casa. "Ele surta à toa", disse Leidy.

"Dois dias depois, sabe o que ele fez? Jogou aquela m*rda na minha cara na cozinha e nunca mais falou comigo", disse Giovanna.

A mineira aproveitou o papo para deixar claro que não vota em Isabelle e que por isso não a colocou Na Mira do Líder: "Quem que ficou no limbo? Quem não conversa comigo e. não olha na minha cara."

Show de Lexa e Duda Beat

Duda Beat abriu a festa ao som do hit "Bixinho" e botou os brothers para danças. Depois, Lexa chegou na festa e falou da sensação de estar de volta para casa mais vigiada do Brasil.

"Que delícia estar aqui nessa casa que já me causou tantas emoções", disse a artista. Exatamente um ano atrás, MC Guimê, ex-marido da artista, e Cara de Sapato foram Eliminados do BBB 23. O funkeiro deixou o programa no dia 16 de março de 2023. Tadeu Schmidt deu a notícia aos confinados. Alguns meses depois, Lexa anunciou o fim do casamento.

Alinhando prioridades

Depois de ter se decepcionado com Giovanna, MC Bin Laden alinhou as estratégias de jogo com o aliado, Lucas Henrique (Buda). Em conversa com o funkeiro, o professor garantiu que ele segue sendo a prioridade dele no jogo, apesar da proximidade com Pitel e Fernanda no BBB 24.

"Pra mim, a minha prioridade hoje é Leidy e você, depois a Pitel. Eu brinco com ela, a gente tem uma parceria maneira, mas ela é minha terceira opção. Entendeu?", disse Lucas.

Casa comenta climão entre Bin e Giovanna

As escolhas de Giovanna para o Na Mira do Líder repercutiram durante a Festa do BBB 24. Leidy Elin contou para a mineira que MC Bin Laden está desconfiado de que Lucas Henrique a teria influenciado na decisão. O professor, que também participou do papo, rebateu as suspeitas do funkeiro.

"Ele está achando que o Lucas fez a sua cabeça para botar a pulseira nele". Giovanna argumenta sobre sua escolha. "Ele achou que eu ia botar em quem? Em você? Botar o Lucas, a Fernanda?", questiona a líder.

"Ele brigou comigo e não conversou comigo", disse Giovanna, que reforçou que os dois têm atritos mal resolvidos. "Eu falei exatamente isso: 'você brigou com a mina''", respondeu o carioca.

"Está me dando coração partido no Queridômetro até hoje... Não quis resolver, não quis p* nenhuma...", completou Giovanna.

Alane e Davi também comentaram as escolhas da nutricionista.

"É muito confortável falar de vacilo para mim, a pessoa meio que não tem argumento e usou isso: 'ah, é vacilômetro, tome'", opinou a bailarina. "Or argumentos que foram usados... Estou falando de todos os argumentos, entende? Cada um tem seu motivo de voto, claro...", disse o baiano, que completou. "Agora pela fala, por tudo, eu acho que ela vai indicar a Bia", opinou o brother. "Também acho", concordou Alane.

Eles mudam de lugar e seguem falando sobre a dinâmica: "Para mim foi uma surpresa ela ter colocado a pulseira no Bin Laden", comentou o baiano. Alane diz que Giovanna não colocaria Isabelle na mira agora. "Ela deixou muito claro que não vai indicar ele, que só queimou uma pulseira, mas ela botou nele. Querendo ou não, eles basicamente namoraram", completou a sister.

Fadas X Gnomos

Deixando um pouco as desavenças do jogo de lado, os brothers e sisters se reuniram no palco para dançar ao som de hip-hop. Com direito a passinho e muita curtição, eles se empolgaram e resolveram protagonizar um duelo de dança inspirado em uma clássica cena dos filme "As Branquelas".

De um lado, Alane, Beatriz, Isabelle e Raquele começam. Depois é a vez de Giovanna, Pitel, Leidy Elin e Fernanda, que chega a ensaiar uma tentativa de breakdancing no chão.

morrendo com as rivais fazendo competição de dança que nem o filme das branquelas #bbb24 pic.twitter.com/jgUCMVjuww — paiva (@paiva) March 16, 2024









Vocês tem noção que esse momento foi proporcionado pela nossa cinéfila Fernanda que meteu do nada pro povo um “BORA FAZER A BATALHA DE DANÇA DAS BRANQUELAS” 🗣️🗣️🗣️

E o resto virou história kkkkkkk #bbb24 pic.twitter.com/Yta3OH8XOT — LoBBBa 🐺 🤏🏻 (@soulsisternot_) March 16, 2024





Beijo de Fernanda e Pitel

Pitel e Fernanda construíram uma forte amizade ao longo do BBB 24 e conquistaram muitos fãs por conta disso. Na festa desta sexta-feira (15), as sisters resolveram dar um selinho durante o show de Lexa e foi o suficiente para a internet pirar. Aliás, as duas já tem até ship: Pitanda.

Enquanto Lexa se apresentava, Fernanda faz um biquinho na direção da amiga, que entendeu o sinal e correspondeu. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que as duas dão um selinho. O namorado da alagoana chegou a comentar o feito, e revelou que já estava preparado para isso. Os dois possuem um relacionamento aberto.

EU TÔ PASSANDO MAL COM MAIS UM SELINHO DE PITANDA, EU NUNCA FUI TRISTE pic.twitter.com/4DokjBvDo9 — Carlos Henry (@uaicarloshenry) March 16, 2024





MC Bin Laden reflete sobre relação com Giovanna

Mc Bin Laden abriu o coração para Fernanda e contou que gostaria de voltar a ficar com a sister.

"Eu cheguei no top 12 trazendo uma estratégia de jogo ao ponto de eu posso mudar o critério dela sem falar de jogo, falando de coisas que são assuntos agradáveis para a pessoa ouvir. Então, às vezes, o assunto de ballet para Alane é muito agradável", começou o brother.



"Porque é o que ela gosta de ouvir. Ela sente empatia. Se você demonstrar qualquer interesse sobre o Pará ela vai ter o maior amor", comenta a sister. "E é uma forma de jogar", acrescentou ele.

"Se você elogiar ela, falar que é talentosa, tem qualidades, ela vai ficar muito feliz de ser reconhecida por você", continuou Fernanda. "Você acha que eu não fiz isso com a Bia várias vezes?", perguntou. "Acredito. Você oferece o que a pessoa quer: ego", respondeu.

No entanto, ele revelou que não consegue fazer o mesmo com a Líder. "Falei assim, não isso aqui é jogo. Já não consigo fazer isso com Giovanna, para mim é complicado. Por mais que eu tenha um lado estrategista e frio, o lado do coração é o que me quebra", contou.

"Você gostaria de ficar com ela de novo agora que Michel saiu?", perguntou a sister. "Sim, mas eu acho que mesmo assim prejudica muito o jogo", respondeu.

"Então fica, fica. Bota a mão na cintura, créu", gritou a sister. O cantor, no entanto, garantiu que não vai mais rolar nada entre eles e explica o motivo: "Além de atrapalhar ela, isso daí pode ser uma fraqueza minha. Meu jogo é prioridade, não queria que fosse uma fraqueza, mas prefiro torcer por ela de longe".

Depois de muitos conselhos, Fernanda finalizou: "A garota gosta de você, você que não está entendo. Vocês dois são dois orgulhosos".

Bin, então, voltou para festa e desabafa com Lucas Henrique. Ele contou a conversa que teve minutos antes no quarto com Fernanda.



"Não era para eu ter falado, não era para ter assumido isso porque o Brasil todo agora vai ficar sabendo que eu tenho...", começou. "Sentimento", completou Lucas.

"Não é sentimento de amor, é um bagulho legal. Me corroeu de não poder dar um parabéns para ela. Acho que me corroeu mais isso", explicou Bin.

Climão entre Davi e Alane

Davi desabafou com Isabelle e disse que MC Bin Laden está tentando uma aproximação para colher informações de Alane. Após se aproximar do funkeiro e da bailarina enquanto a dupla conversava, o baiano disse para a manauara que a sister caiu no assunto do brother.

"Ele vem se aproximando da gente para colher informação para o grupo dele", opinou. A dançarina questiona se ele tem certeza. O motorista confirma e acrescenta: "Do lado de cá tem eu, Alane, Alegrete, Bia que estamos com a pulseira, e ele também está, então botaram a pulseira nele para a gente pensar que eles não estão jogando juntos, sendo que estão juntos", conclui ele, citando o alvo que recebeu da líder Giovanna mais cedo.

"Certamente eles estão jogando juntos, mas estão criando estratégia de jogo para dizer que estão jogando separados para a gente cair nessa aí, mas eu não vou cair. Estou de olho bem aberto. Isso aí é tudo armação, estratégia de jogo deles para colher alguma coisa. Ele vai nos pontos mais fracos. Olhe onde ele sentou: atrás do sofá para ninguém ver ele conversando, ele conversando com Alane, puxa um assunto e aí vai. Alane, lerda, está indo na conversa", opina Davi.



Minutos depois, ele e Matteus conversam na casa. "Alane dá assunto, fica com peninha e aí vai dar ruim. Depois tem que chamar ela para um canto", avisa o gaúcho. "Oxe, ela não percebeu isso?", dispara Davi. "Mas quem é que não sabe?".



Depois de falar com Isabelle e Matteus sobre a proximidade de Alane com brother no BBB 24, Davi chama a bailarina para conversar dentro da casa. Ao lado do gaúcho, o baiano questiona: "Você está conversando de jogo com Bin?". A sister nega e explica sobre o assunto tratado entre a dupla.

"Eu nunca falei de jogo com Bin. A única coisa que a gente estava falando era que, apesar de a gente ser de grupos diferentes e se votar, a gente conversa", descreve. Davi pede para ela não conversar de jogo com o funkeiro e Matteus acrescenta: "Cuidado para não dar arma para ele".

Em seguida, Davi opina que a pulseira foi dada por Giovanna a Bin por estratégia. "Ele vai querer se aproximar para dizer que está todo mundo no alvo, colher informação para levar para o grupo de lá, presta atenção nas conversas", completa. Alane tenta falar e o baiano comenta que ela é alguém sem maldade e pede para ela ficar atenta. "Você é uma menina sem maldade, e ele tem maldade", finaliza Davi.

Mais tarde, Isabelle saiu em defesa de Alane. "Mas deixa a menina conversar com quem ela quiser conversar, Davi. Não pode querer controlar as amizades dela", afirma a sister. "Não é controlar", explica. "Ela sempre conversa com ele em festa", observa a Cunhã. Ele discorda da sister e diz que está atento a tudo.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: