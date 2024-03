Reprodução Voto aberto e Poder da verdade: veja como será a semana do 'BBB 24'

A semana promete! Nesta quinta-feira (14), o apresentador do "BBB 24" explicou para o público telespectador como será os próximos cinco dias do reality. A dinâmica da semana contará com poder especial e voto aberto.

Pouco antes da prova do líder desta quinta, vencida por Giovanna, Tadeu Schmidt revelou a programação dos próximos dias do reality show da Globo.

Quinta-feira (14)

Todos os participantes puderam participar da prova do líder desta noite. No entanto, o vencedor terá a missão de vetar um brother na prova do líder da próxima semana.





Sexta-feira (15)

Amanhã, o programa reunirá os participantes na dinâmica Perde e Ganha. O esquema de sorte pode dar ou tirar estalecas dos participantes, influenciando diretamente no leilão do Poder Curinga.

O Poder Curinga desta semana será o Poder da Verdade, que permitirá que o participante vete, se desejar, a imunidade que o Anjo der para alguém.

O líder ainda terá que escolher 5 pessoas para estarem na mira.

Sábado (16)

No sábado, acontecerá a tradicional Prova do Anjo. Quem vencer estará automaticamente imune e poderá imunizar alguém.

Domingo (17)

O paredão desta semana é triplo. No entanto, a formação contará com algumas surpresas para os participantes. Confira:



Anjo autoimune e imuniza um.

Dono do Poder Curinga veta, se quiser, a imunidade dada pelo Anjo.

Líder empareda um entre os cinco participantes que estão na mira.

Votação:

A casa vota abertamente entre os quatro participantes que sobrarem da mira. O mais votado está no paredão.

No confessionário, todos da casa votam em um participante. O mais votado está no paredão.

Em consenso, os cinco participantes da mira terão que escolher uma pessoa para o contragolpear. O escolhido está no paredão.

Exceto o indicado pelo líder, todos os participantes participam do Bate e Volta. Apenas um se salva.

