Ácida, debochada, verdadeira... Apesar dos momentos polêmicos protagonizados por Fernanda, no BBB 24, a sister caiu nas graças dos espectadores pela personalidade única e pelos momentos inusitados de reflexão.

A doceira marcou a edição com os pensamentos inusitados que revelou durante o programa e virou quase que uma conselheira dos espectadores, que se divertem com as pautas que a sister traz dentro da casa.





Catalisadora de inúmeras conversas, debates e momentos de introspecção, aqui vão cinco momentos marcantes em que Fernanda não só deixou sua marca no BBB 24, mas também inspirou o público a olhar para dentro de si e ponderar sobre diversos aspectos da vida, da sociedade e das relações.







Parece fácil, mas é difícil



Após uma noite ajudando MC Bin Laden com uma crise, Fernanda desabafou sobre estar cansada e chorou sozinha na academia nesta quinta-feira (14).

A sister começou a treinar e teve um monólogo consigo mesma. "Às vezes eu vou para o banheiro gritar sem sair um som da minha boca", disse. "Não quero que as pessoas vejam isso", continuou. "Minhas fraquezas e medos".

Ela ainda chorou novamente e disse que estar no BBB é uma "experiência louca"; que se sente "forte, mas sem força". "A gente tá cego. Eu tô cega", disse. "Tô naqueles dias que a gente não se aguenta. Se pudesse eu quebraria todos os espelhos da minha casa pra não ter que me olhar. Parece fácil, mas é difícil", disse. "Garota idiota, chata".



"Qual é a régua da força? Ela é sua? Dos seus momentos? É comparativa, é das suas inspirações? É a do coleguinha do lado. Se trata do outro, de você? E quando você sabe que você é forte, mas você sente que não tem mais força? E ao mesmo tempo quando olha de fora fala, que bobeira. Sacode a poeira, levanta, vai, se reconheça, como a Pitel fala", disse.







Aceitando a solitude



A sister também chamou a atenção dos seguidores ao refletir sobre as suas relações ao longo da vida durante uma das festas do BBB 24.

"Eu conquistei com muita tristeza a minha solitude e hoje eu aceito ela, porque eu realmente me dei melhor sozinha do que com outras pessoas. Eu preciso de poucas pessoas do meu lado que me queiram bem e está ótimo", disse.







Aceitando a tristeza



Uma das conversas que marcaram a participação da sister no programa foi um desabafo que Fernanda teve com Pitel sobre a relação dela com a tristeza.

"Eu sou uma pessoa que detesto muitas coisas na minha vida e que me deixaram triste. Eu sou uma pessoa triste. Posso ver alegria em várias coisas, posso dar risada em várias coisas, posso trazer alegria para outras pessoas, mas eu, assumir que eu sou uma feliz e alegre? Eu não, senão eu estaria mentindo, então é muito mais fácil pra mim fazer você feliz”, revelou Fernanda.

Em seguida, a doceira afirmou que consegue fazer o dia do outro feliz, mas que dificilmente consegue reproduzir tal sentimento para si. “Por que eu sou uma pessoa condicionada a relacionamentos? Porque é muito mais fácil pra mim fazer o outro feliz. É muito mais fácil pra mim eu dizer todas essas qualidades, todos os dias, prometer te amar todos os dias,fazer de tudo pra você ter um dia incrível, maravilhoso, se sentir o homem ou a pessoa mais importante do universo. É muito fácil fazer isso por você, mas eu não consigo fazer um décimo disso por mim, porque eu sou uma pessoa triste", finalizou.

Orgulho de ser mulher

No dia das mulheres, Fernanda emocionou as sisters ao fazer uma reflexão sobre a honra de viver o BBB 24 ao lado de tantas mulheres. Ela também falou dos desafios da maternidade. "Eu tenho uma filha e eu tenho muitas coisas para ensinar para ela, coisas que eu ainda estou aprendendo, mas coisas que eu já estou ensinando", diz ela.

Amizade Pitanda

Fernanda e Pitel mostraram o significado de uma bonita amizade no reality show da Globo. O suporte entre as duas no BBB 24 é nítido e sincero, com direito a declaração de amor, apoio e até ciúme.

