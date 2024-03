Reprodução BBB 24: Globo mostra Pitel alisando Buda e provoca críticas a sister

Mais uma vez a interação entre Lucas 'Buda' e Pitel chamou a atenção do público do "BBB 24"! Nesta quinta-feira (14), a alagoana foi alvo de críticas após ser publicado um vídeo em que ela passa protetor solar no corpo do capoeirista.

Durante esta tarde, Pitel e Lucas compartilharam um momento no quarto Gnomo, onde ela alisou as costas do participante enquanto espalhava o conteúdo do protetor solar. Lucas a agradeceu dando um riso leve.

A situação que aparentou ser divertida para os participantes não agradou uma parte do público do reality show, que achou desrespeitoso o comportamento deles, visto que Lucas até então é casado há oito anos com Camila Moura.

Nas redes sociais do BBB, a Globo publicou um trecho do momento em que os participantes interagiram. A publicação recebeu diversas críticas a Pitel.

"Essa Pitel é do tipo da mulher [que] afronta outra mulher, despertando sentimento de dor. Ela sabe que a esposa do cara está sofrendo pelos flertes dele com ela. E mesmo assim continua alimentado, mesmo que esse comportamento esteja machucando uma outra mulher", apontou uma internauta.

"Gente, ele pode ser casado e dever respeito, mas ela como mulher também deve respeitar a outra mulher", analisou outra.

"Eles já perceberam que deu merda e continuam... sendo assim, deviam ter se afastado, eu como mulher me colocaria no lugar da Camila e não daria abertura... mas ao que tudo indica Pitel tá gostando das investidas e dando corda", refletiu uma terceira.

Fora do confinamento, a relação de Camila Moura e Lucas 'Buda' já não é a mesma quando ele entrou. Após uma sequência de flertes do capoeirista com a alagoana, a professora anunciou o fim do casamento alegando traição.

Nas redes sociais, Camila deixou claro que antes do marido ingressar ao reality tinha combinado os limites aceitos e disse que a situação com Pitel ultrapassou o acordo.