Reprodução/Instagram - 15.03.2024 Ex-'BBB 24', Deniziane fala sobre estrabismo desde a infância: 'Podem falar que não vai me afetar





Deniziane, ex-sister do BBB 24, tirou um tempinho para conversar com os seguidores. Questionada por um internauta, a fisioterapeuta contou que tem estrabismo, um desequilíbrio na função dos músculos oculares, fazendo com que os olhos não fiquem paralelos, e que não enxerga com um dos olhos. "Por que seu olho é torto?", escreveu o seguidor para ela.



"Porque eu tenho um negócio que chama olho preguiçoso", respondeu a fisioterapeuta. "É como se esse aqui não tivesse função. Esse sobrepõe a função do outro. E eu sou estrábica, né gente, desde nova. Não regenera mais, não tem o que fazer, sabe? É como se ele não funcionasse. Eu enxergo muito bem, só que de um olho só", explicou a mineira.





















Anny seguiu falando do assunto e deixou claro nas redes sociais que não fica incomodada quando as pessoas comentam sobre os seus olhos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



"Eu já nasci desse jeito, nasci estrábica. Então podem falar que não vai me afetar, não. Eu ainda brinco com isso", disse.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: