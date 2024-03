Reprodução / Multishow BBB 24: Yasmin revela se continua seguindo Rodriguinho no Instagram

Ao sair da casa do BBB 24, Yasmin assumiu ter ficado muito chateada com algumas coisas que descobriu, inclusive que Rodriguinho mentiu para ela sobre não estar no quarto do Líder no momento em que outros brothers comentaram o corpo dela. O pagodeiro não só estava presente, como também falou do corpo.

Durante o Mesacast BBB, a atriz voltou a se mostrar decepcionada com a ação do cantor e revelou se ainda seguia ele nas redes sociais.

Após ser questionada por Hugo Gloss, convidado do dia do podcast, se ela havia dado um unfollow no Rodriguinho, Yasmin respondeu: "Eu estava seguindo? Eu não sei nem se eu estava seguindo ele". O jornalista, então, ponderou se podia ter sido alguém da equipe dela.

Em seguida, Yasmin revelou que apesar de decepcionada, pretende conversar com Rodriguinho. "Eu fiquei muito decepcionada com ele, não esperava isso. Mas eu ainda quero conversar com ele", disse. "Estou esperando um tempinho ainda, pra digerir tudo, né? Acabei de sair de lá", explicou.

- Cê vai mandar mensagem pra ele [Rodriguinho]?



Yasmin: "Tô esperando um tempinho ainda pra digerir tudo. Acabei de sair de lá". #MesacastBBB pic.twitter.com/KkmdbrcFTo — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 14, 2024





