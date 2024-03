Reprodução Cariúcha aponta racismo de Yasmin Brunet no BBB: 'Não admitem preto'

Ex-participante de "A Fazenda 15", Cariúcha criticou o comportamento de Yasmin Brunet no confinamento do "BBB 24". Nesta quinta-feira (14), durante o programa "Fofocalizando" (SBT), a cantora apontou racismo na relação da modelo com o rival do reality show Davi.

Eliminada do "BBB" com 80,76% dos votos na terça-feira (12), Yasmin Brunet está sendo questionada pelas atitudes contra o baiano.

Durante a exibição do programa do SBT, Cariúcha opinou sobre o comportamento da famosa. "O racismo estrutural é no subconsciente, ele é velado, então, acho que no subconsciente dela não sabia que era racista".

A comentarista foi questionada se o comportamento de Brunet teria sido diferente caso Davi fosse branco.

"Tem muitas pessoas da bolha... Bolha é o quê? Pessoas ricas e brancas. Elas não admitem um preto chegar no poder, preto e pobre, como elas já nasceram em berço com Pix. Davi chegou no topo e elas sabem disso. Eu vou falar bem rasgado Brasil, ela olhou assim, 'Que é isso? Esse neguinho lá da Bahia, pobre, preto, tá ganhando favoritismo e eu, a boa, a branca e rica [não]'", analisou.

Para Cariúcha, Yasmin esperava que Davi fosse serviente a ela. "Isso aí é o racismo estrutural, porque estão acostumados, o pessoal da bolha, a ter sempre o pobre, o negro servindo eles como a Leidy [Elin] está fazendo", completou.

A ex-Fazenda avaliou se Yasmin Brunet teria tido as mesmas atitudes que Wanessa Camargo. Nesta semana, a cantora publicou um vídeo assumindo o comportamento racista.

"Sim, incluiria, sim, claro. Ela tava na mesma banda que ela, andou junto no jogo. Meu amor, como é que minha mãe fala, quem se junta com porcos, farelo come", adicionou.

ELA FALA MEIXMO!! Cariúcha sobre o racismo estrutural e o vídeo de Wanessa Camargo.



