Leidy Elin contou que pretende usar uma pauta social para atacar Davi no próximo Sincerão do BBB 24. A trancista relembrou as declarações machistas do motorista de aplicativo relacionadas à vestimenta de outras sisters. Ela disse que o grupo de aliados do baiano passa pano para as atitudes dele e é seletivo com julgamentos.

Em conversa com Giovanna Lima nesta sexta-feira (15), a operadora de caixa disse que quer vencer a Prova do Anjo para ter a oportunidade de participar do Sincerão. "Vou jogar pauta social, sim. Adoram jogar pauta social em cima de coisinhas assim", disse.

Leidy reforçou que os aliados de Davi costumam trazer a cultura do cancelamento no reality show da Globo. "Eu acho isso ridículo. Eu chorei na saída do Juninho com medo de ele ter sido cancelado. No começo, eu estava com medo de cancelar o Lucas", desabafou.







"Aqui todo mundo tem o poder de cancelar qualquer pessoa, sendo Camarote ou não. O amigo delas tem várias falas machistas, mas ninguém fica falando nada. Problema dele, pensamento dele, f*da-se pra lá", continuou.

Leidy ainda relembrou um episódio em que Davi criticou o tamanho de uma roupa utilizada por Alane Dias e disse que não deixaria a mulher dele, Mani Reggo, vestir o modelo.

"Quantas vezes as meninas colocaram a roupa, 'para aparecer mesmo' e ele: 'Vai botar essa roupa aí? Minha mulher não sai com essa roupa'. Ele falou, comigo aqui, aí a Cunhã [Isabelle Nogueira] falou: 'Você não tem que falar nada', aí ele falou: 'Me expressei errado'. Ficou sem graça porque todo mundo começou a falar, as meninas estavam aqui no quarto".

Surpreendida com a atitude, Giovanna respondeu: "Ele tem muita cultura machista, conservador demais para muitos assuntos."

