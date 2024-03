Reprodução/Globo - 30.01.2024 Leidy Elin protagonizou briga em madrugada no 'BBB 24'





Leidy Elin expôs nesta quinta (14) quais são as principais opções de voto caso vença a Prova do Líder desta semana. Em conversa com Raquele e Giovanna, a trancista revelou que Davi, Fernanda, MC Bin Laden e Matteus são os alvos dela.

A carioca ainda contou o que falaria para os participantes escolhidos. "Segunda pulseira, eu vou dar para Fernanda porque se ela fosse Líder a pulseirinha ia parar no meu braço, se eu iria direto por ela, não sei, mas que ia parar no meu braço, ia parar", iniciou.

"Terceira, Bin Laden, porque toda hora ele joga uma indireta para mim, a cada cinco minutos, falando que está fazendo o mesmo jogo que eu e eu fiz o movimento e ele quase foi para parede", continuou.

"Quarta e última pulseira", disse Ledy pedindo para Giovanna descobrir. A modelo chutou Matteus e a trancista deixou em aberto. Raquele, então, questionou a carioca. "Quem é a outra pessoa?". "Matteus", contou Giovanna.

