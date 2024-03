Reprodução/TV Globo BBB 24: Giovanna supera Davi e vence prova do líder; veja como foi

Nesta quinta-feira (14), foi realizada a prova do líder que decidirá o futuro desta semana no "BBB 24"! A dinâmica exigiu habilidade e sorte dos participantes e acabou premiando Giovanna. Além da coroa de líder, a sister garantiu dois anos do produto do patrocinador e R$ 20 mil.

A prova foi montada em três fases. A primeira, dividiu todos os participantes em duas baterias, fazendo com que eles passassem por um circuito. Ingressava para a segunda fase quem conquistasse mais bolinhas.

A etapa seguinte exigiu habilidade e rapidez dos brothers. Os selecionados da primeira fase tinham que montar um quebra-cabeça. Os dois participantes mais rápidos, Davi e Giovanna, garantiram um lugar na final.

A última fase contou com a sorte dos brothers. Foram dispostas seis camas e ganhava a prova quem achasse o card premiado. Aniversariante do dia, Giovanna foi quem levou a melhor e se consagrou líder.

Giovanna é a nova #Líder do #BBB24 👑 @DownyBrasil trouxe uma prova com diferentes níveis de intensidade, assim como os perfumes da linha Brisa.



Experimente já o novo Brisa Suave, que é suave no perfume e poderoso na duração* 🤍 #RedeBBB #RespiraÉDowny #DownyBrisaSuave … pic.twitter.com/AOCDZSb9u1 — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2024