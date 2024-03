Reprodução/Globoplay - 13.03.2024 Bin Laden compara BBB 24 com título perdido do Botafogo: 'Jogo virou'





MC Bin Laden divertiu os brothers do BBB 24 ao revelar que usou como exemplo o título do Campeonato Brasileiro de 2023 vencido pelo Palmeiras para motivar Yasmin. No Quarto Gnomo, o funkeiro revelou a estratégia para Fernanda, Pitel e Lucas Henrique.

"A gente estava falando sobre favoritos e eu falei: 'Yasmin, o Botafogo era líder do Campeonato (...) todo mundo já dava o Botafogo como campeão, Palmeiras estava lá atrás". Pitel se animou com a comparação e comentou: "E o Abel Ferreira veio fazendo mágica. Botou o menino Endrick".





Bin concordou com a sister e continuou citando momentos da trajetória do Palmeiras no campeonato: "Favorito? Tá bom. Flamengo era favorito? Tá bom. Fluminense? Tá bom". Lucas Henrique brincou: "Vasco?". "Vasco tava brigando para não cair", respondeu o cantor, fazendo todos rirem.





MC Bin Laden continuou com a comparação: "Aí veio um embate direto. Botafogo começou ganhando de 3 a 0. Aí o menino Endrick chegou pro jogo. E falou 'toca pro pai'. Virou o jogo! O que aconteceu? Palmeiras campeão", contou, antes de completar:

"E eu não vou correr de embate direto! Se me põe no Paredão eu vou puxar quem é favorito. Não tenho medo".

Pitel, então, ponderou: "Espera aí, vamos baixar a frequência. Mas aí a gente tá precisando de um técnico tipo Abel Ferreira, porque não tá dando". Ela riu e perguntou quem é o técnico do Vasco, e Bin comentou: "Esquece Vasco. Eu sou o Abel Ferreira nesse momento".

Bin disse que é torcedor do Santos e a sister perguntou quem é o técnico do time. "É o Carille, campeão também". "Pronto, a gente tá precisando de um Abel Ferreira e tá recebendo um Carille", brincou Pitel, que ainda comentou: "A gente tá precisando trocar meia horinha de conversa com o Abel Ferreira".





