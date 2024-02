Reprodução/Globo BBB 24: MC Bin Laden pede perdão a Fernanda em dia de eliminação

Nesta terça-feira (27), Fernanda chamou MC Bin Laden para conversar sobre a relação dos dois. Na área externa, os ex-aliados deitaram na grama e a sister explicou que não quer ser eliminada, tendo um ressentimento com o brother.

Enfrentando o paredão com Rodriguinho e Lucas Henrique, a confeiteira desabafou. "Essa é a palavra que domina o meu coração, ressentimento. Eu não guardo rancor de ninguém, eu aprendi muito na minha vida errando, que isso é um sentimento que apodrece a alma", começou ela.





Nanda explicou que o afastamento com o brother se deu porque ela esperava uma movimentação dele. "Só que com certeza, existe um ressentimento. E eu fiquei esperando você, fiquei esperando. Não por orgulho, mas fiquei esperando vir de você".

O funkeiro admitiu que tem dificuldade em ser a primeira pessoa a falar e Fernanda respondeu: "Eu entendi que você tem. Meu irmão também tem, vejo muito do meu irmão em você. Só que talvez eu não tenha tempo de esperar, então, eu vim aqui".

"Fiquei muito triste com você, Bin. Muito triste, de verdade. Coisa que eu nem esperava que poderia ficar. Porque a gente teve uma troca desde o começo que passou de jogo, a gente conversava, trocava ideia, eu te dei palavras de afeto, de incentivo, eu te dei apoio", comentou ela.

Após uma longa conversa sobre o jogo e o afastamento entre os dois, o cantor se desculpou e pediu perdão a sister.

"Eu te perdoo, não precisa de perdão, acho perdão uma palavra tão forte, sabe? Isso só pertence a Deus, eu te desculpo, sim. Eu escolhi gostar de você, escolhi te acompanhar, escolhi viver isso aqui com você. Não queria que fosse diferente disso", afirmou ela.

