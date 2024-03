Reprodução/Globoplay BBB: Lucas Buda convida Pitel para dividir cama e pede: 'Ficar perto'

A relação suspeita entre Lucas Buda e Pitel continua! Nesta quarta-feira (13), o capoeirista causou polêmica ao convidar a sister para dividir a cama com ele. Atitudes semelhantes fizeram Camila Moura, até então esposa do participante, por fim no casamento.

Nesta noite, no quarto Gnomo, Lucas Buda não se conteve e chamou Giovanna Pitel para a cama onde estava deitado. A ação do professor causou estranheza na alagoana, que o questionou.

"Fale o que é", pressionou ela. "Nada, nada... Ficar perto", justificou Lucas. Sem passar despercebido, a alagoana ironizou o convite: "Tu tem a cara lisa, tu sabe, né?", apontou.

Lucas chamou Pitel para ficar ao lado dele na cama:



🗣 Pitel: “Fale o que é”

🗣 Lucas: “Nada, nada... Ficar perto”

🗣 Pitel: “Tu tem a cara lisa, tu sabe, né?” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/fc0wEEGDdZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024

A situação entra para a lista de momentos em que o capoeirista criou um clima de flerte com Giovanna Pitel. No final de fevereiro, o brother chegou a se declarar para a participante, apontando que ela o teria "bagunçado".

A soma dessas atitudes fez com que Camila Moura, casada há oito anos com Lucas, anunciasse o fim do relacionamento mesmo ele estando confinado no Big Brother Brasil.