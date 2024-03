Reprodução BBB 24: Bin relembra resposta inusitada para mulher que lhe pediu nude

A tarde desta quarta-feira (13) contou com uma conversa reveladora entre os participantes do "BBB 24"! O funkeiro MC Bin Laden revelou a interação inusitada com uma affair que lhe pediu para enviar fotos do pênis.

Durante uma curtição na piscina, Fernanda, Pitel e MC Bin Laden trocaram confidencias sobre experiências com o envio de fotos íntimas. Foi então que o funkeiro lembrou de um pedido inusitado.

"Lembro de uma mina que pediu um nude. Eu falei p*rra. Mandei uma foto do meu clipe sem camiseta e perguntei 'Quer ver uma foto disso?'", contou para as sisters.

"Ele fica fazendo essas coisas autodepreciativas. Se a mina tá falando com você, ela sabe quem você é. Ela te acha gostosão", incentivou o funkeiro.

De acordo com o famoso, a menina com quem estava conversando tomou a iniciativa: "Ela mandou 'Manda foto da cabecinha', eu falei 'Filha, vai orar'", revelou, fazendo Fernanda e Pitel gargalharem.

Bin Laden: “Ela mandou assim ‘manda foto da cabecinha’, eu falei ‘minha fia, vai orar.’” 🗣️ pic.twitter.com/ZKx2UNZttX — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 13, 2024