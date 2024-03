Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi cita possíveis formas de vingança contra Leidy Ellin

Após ter tido a mala jogada dentro da piscina por Leidy Ellin, Davi revela a vontade de se vingar da sister e lista as possíveis formas. Matteus, Beatriz e Alane aconselham o baiano a não pegar tão pesado.

"Eu tenho várias forma de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco e passar no travesseiro dela. Estou falando sério. Eu só penso, eu só pego pesado. Estou falando sério com vocês", diz Davi enquanto os aliados dão risada.

"Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi, e derramar tudo na cama dela, pra quando ela deitar estar tudo molhado de xixi. Ou pegar o xixi e jogar na cabeça dela", continua o motorista de aplicativo. "Xixi na cabeça é forte", opina Alane.

Davi então pensa em jogar água em Leidy enquanto a sister estiver dormindo. "Jogar coisa na pessoa eu acho forte, na cama ok", comenta a dançarina. "Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão. Tem uma questão que me pega, sabe? Eu fico pensativo, porque, se eu for me vingar dela, eu estou me igualando a ela", pensa Davi. "Você vai fazer o que você critica", responde Alane.

"Fazer uma coisa muito pesada não existe, fica feio. Você não é disso. Eu sei que você é um cara que gosta de se defender e de ir a ferro. Mas, se defender a ferro é uma coisa, isso aí é falta de respeito. Isso aí que ela fez é uma sacanagem, falta de respeito", aconselha Matteus.

"Você não é igual a ela", afirma Alane. Matteus finaliza dizendo que Davi pode se vingar, mas não pegar tão pesado.

