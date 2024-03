Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi desabafa com Isabelle após treta com Leidy Ellin

Durante a madrugada desta terça-feira (12), Davi desabafou com Isabelle após ter tido os pertences jogados dentro da piscina por Leidy Ellin. O baiano falou que ficou sem reação ao ver ela jogando tudo na água, mas que o pior foi ver que ninguém teve reação.

"Todo mundo viu e ninguém falou nada", disse Davi. "Eu falei um 'psiu', Isabelle. Eu fiz assim: 'Psiu', todo mundo partiu para cima de mim. Ela jogou minha roupa na piscina e ninguém falou nada", reclamou o motorista de aplicativo. "Você sabe o que é isso? Todo mundo viu e ninguém disse nada a ela", ressaltou.

"Quando eu vi, eu não acreditei. Eu, particularmente, vendo isso daqui de dentro, eu não acreditei. Na minha cabeça, eu não acreditei. Eu acho que nem você teve palavras", comentou Isabelle. "Eu olhei pra trás, eu não acreditei. Eu jamais ia fazer isso que ela fez", afirmou Davi.

O brother repetiu que jamais faria o que Leidy fez. "Eu já tive brigas maiores do que a que eu tive com ela aqui. Com o Bin, com o Nizam", relembrou. "Ela fez comigo uma coisa que, assim, eu tenho coragem de fazer pior do que ela fez comigo", avisou.

🗣 Davi: “Eu falei um ‘psiu’ e todo mundo veio pra cima de mim. Ela (Leidy) jogou minha roupa na piscina... Todo mundo viu e ninguem disse nada a ela” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/jn2hXjfZTd — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente