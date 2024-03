Reprodução / TV Globo BBB 24: após ter as roupas jogadas na piscina, Davi avisa: ‘Não vai ficar assim’

Depois de ter as roupas jogadas dentro da piscina por Leidy Ellin na madrugada de terça-feira (12), Davi rebate: "Isso aí não vai ficar assim". "Ela quer dar close", opina Alane. "Isso é infantilidade. Horrível", completa.

Davi continua reclamando da atitude da trancista: "Ela falar e gritar ou fazer qualquer tipo de coisa está tranquilo. (...) Agora pegar minhas roupas e jogar na piscina".

"Se provocar pode, eu vou provocar feio", avisa o baiano.

Mais cedo, após discussão no Sincerão, Leidy Ellin pegou a mala do motorista de aplicativo e jogou os pertences na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", disse a carioca.

