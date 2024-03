Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Apresentadora ficou do lado do baiano em discussão

A apresentadora Patrícia Ramos postou um vídeo em defesa de Davi nesta terça (12) após a discussão entre o baiano e Leidy Elin. A trancista pegou as roupas do motorista de aplicativo e as jogou na piscina na noite da última segunda (11).



""Não ia ter Boninho, não ia ter Ana Furtado, Ana Maria Braga, Luciano Huck, Angélica, Marcos Mion, Taís Araujo Lázaro Ramos, todo mundo da globo, não ia ter 'dummy' que separasse", avaliou ela ao perguntar para os seguidores o que eles fariam se tivessem as roupas jogadas na água.









"O estrago ia ser tão grande que eu não teria condições de pegar minhas roupas da piscina, porque o cloro da água entraria em contato com as minhas mãos feridas e doeria um pouco", continuou.





No final da noite de ontem (11), após uma série de discussões durante o Sincerão, Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina. O baiano tentou ir ao confessionário para pedir a expulsão da rival, mas a atitude da trancista não era passível de eliminação.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: