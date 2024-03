Reprodução BBB24: Davi pede desclassificação de Leidy Elin: 'Não vai ficar assim'

A madrugada desta terça-feira (12) começou caótica! Após Leidy Elin atirar as roupas de Davi na piscina, o motorista ficou decidido a pedir a desclassificação da sister com o argumento de que ela teria infringido uma regra do reality.

Após a dinâmica do Sincerão, a discussão entre Davi e Leidy Elin continuou movimentando troca de xingamentos e provocações. Durante a confusão, a trancista colocou em prática um plano já idealizado, jogar os pertences do baiano na piscina.





A atitude da participante deixou Davi revoltado e decidido a pedir a desclassificação de Leidy. O brother se sentou na sala esperando um sinal positivo para ir ao confessionário.

"Provocar o adversário intencionalmente é ato de desclassificação. Eu não vou discutir com ela. Isso é regra do jogo. A gente segue regras e isso é uma regra do jogo! Se isso puder ser feito, não tem problema, eu vou fazer as medidas que eu vou fazer. Aí eu vou partir para a provocação e minhas atitudes vão ser de provocar também!", justificou, adicionando: "Não vai ficar assim".

Davi: "Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior" #BBB24



pic.twitter.com/ZvooHqwpvk — Dantas (@Dantinhas) March 12, 2024