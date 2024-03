Reprodução / TV Globo Davi no BBB 24

A Prova do Líder de Resistência, vencida por Beatriz , ainda segue sendo assunto entre os brothers e sisters na casa do BBB 24, neste sábado (9). Em conversa com Isabelle, Davi disse que precisou "dar a liderança" para Bia. Os dois ficaram até o final na disputa, que durou mais de 15 horas.



"Eu dei o máximo, eu olhei para trás, vi a Bia também, vi que ela tava mal mesmo. Mas eu olhei no olhar dela, ela estava mal, mas dizia que estava bem. Quando eu cai, ela caiu rápido. Eu falei 'tem que tomar a decisão isso aqui, se não ela vai ficar aqui, eu vou ficar aqui e vai dar m*' e eu tive que dar a liderança, né? Não queria, claro", disparou o baiano.



Vale lembrar que durante a disputa, Davi implorou para Bia desistir da Prova, pois ele alegou que ela já havia sido Líder . O motorista de aplicativo afirmou ainda que não teria ficado até o fim se já tivesse sido Líder no programa.





"Se eu tivesse no lugar dela, se eu já tivesse ganhado a liderança e eu sei que ela não corre o risco de ir para o Paredão, eu daria a liderança, entendeu? Eu no lugar, me jogaria, entendeu?", comentou Davi. "Como assim? não entendi", perguntou a sister. "Se eu estivesse no lugar dela e ela fosse eu, eu me jogaria logo cedo", explicou o brother.

Em seguida, Isabelle questiona: "Por que ela não tem risco?". "Não, também porque ela não tem risco e porque ela já foi Líder, então daria oportunidade para outra pessoa usufruir, se a pessoa ainda não tivesse usufruído da liderança, ai daria oportunidade. Mas cada um...", justificou Davi.

"Mas nessa altura do campeonato...", diz a manauara, que é interrompida pelo baiano: "Mas nessa altura do campeonato não tem essa, mas você entendeu meu ponto de vista. [...] Ontem eu tive que tomar uma decisão, a gente estava lá sofrendo, foi sofrimento."