Lucas Henrique ganhou a Prova do Anjo no "BBB 24", na tarde deste sábado (9). O brother celebrou a vitória com uma menção à esposa, Camila Moura. Contudo, Buda não sabe que a companheira terminou o relacionamento enquanto ele segue no confinamento.





"Vou ver minha esposa, véi", declarou Lucas, após abraçar MC Bin Laden. O brother se referiu ao almoço do Anjo, quando os participantes recebem recados especiais de amigos e familiares.

Buda falando que vai ver a esposa dele 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/FJWXQGftL8 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 9, 2024





Buda voltou a mencionar a companheira em uma conversa posterior no quarto gnomo. "Será que vou ver a Camila mandar beijo?", questionou o participante. "Por que ela não iria aparecer?", indagou Pitel.





"Ah, vai que ela quer deixar outras pessoas mandarem. Não deixa não", avaliou o novo Anjo. A sister fez um pedido para a professora: "Por favor, Camila, aparece com a cachorrinha". Lucas ainda especulou que a irmã, Camila e o mestre dele devem aparecer no vídeo.

Camila e Lucas estão juntos desde 2008 e se casaram em 2015. A professora terminou o casamento após acusar Buda de traição, pelos flertes e aproximação do brother com Pitel no reality show .

Moura ganhou popularidade nas redes sociais em meio a polêmica e já apresenta 2 milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, ela mostrou o novo visual na rede social, em uma postagem que trazia uma música de Shakira para Piqué, quem traiu a cantora.

