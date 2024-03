Reprodução/Instagram - 08.03.2024 BBB 24: Davi passa mal e é socorrido após aviso da produção





Davi passou mal e foi socorrido pelos brothers na noite desta sexta-feira (8), no Quarto Magia da casa do BBB 24. O motorista de aplicativo teve cãibra na perna e não conseguia andar.

Matteus ajudou o baiano a esticar as pernas e depois o carregou no colo até o Confessionário. Eles desceram as escadas com a ajuda de Lucas Henrique.





"É câimbra. Você puxou muito no físico", avaliou Matteus. "É na coxa, é onde?”, perguntou Lucas. “Coxa, perna”, respondeu Davi. “Ele deve ter deitado, não se alongou nem nada”, apontou Matteus.

Ao ser questionada pelas sisters sobre o que teria acontecido, Alane respondeu: “Eu cheguei lá, ele estava todo assim. Estava no chão”, explicou.

Após alguns minutos, Davi saiu do Confessionário. "Está melhor?", questionou Raquele. O brother disse que sim e revelou: "Pegou legal a câimbra. Ela falou que não é pra contrair o músculo". A vendedora orintou que o brother ficasse no sofá e pontuou: "O que você precisar, você fala, viu?".





Davi ainda revelou que estava dormindo quando começou a sentir dor e Beatriz perguntou: "E como você foi para o chão, Davi?". O brother respondeu: "A dor, de dor", disse ele, que garantiu que está tudo bem.

"Não precisa se preocupar não, só foi uma câimbra mesmo, mas foi uma câimbra pesada", contou.

Alerta da produção

Momentos antes de Davi passar mal e ser socorrido, a produção emitiu um comunicado pedindo para que os brothers o ajudassem.

No Quarto Fadas, Leidy e Yasmin ouviram a voz da produção: "Alguém pode ir ao Quarto Magia?"

Na sequência, todos os brothers foram até o cômodo que estava Davi. O baiano foi encontrado no chão e chorando por sentir dores nas pernas.

